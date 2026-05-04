Kocaeli'de 20 ilden çölyak hastası, yemek yarışmasında yöresel lezzetlerini hazırladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde buluşan 20 ilden çölyak hastası, farkındalık amacıyla yörelerine ait yemekleri yarıştırdı.

Darıca Belediyesi Balıkçı Restaurant Konferans Salonu'nda Darıca, Gebze ve Çayırova belediyelerinin destekleriyle "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla "Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması" düzenlendi.

Yöresel lezzetlerini hazırlayan 20 ilden katılım gösteren çölyak hastaları, dereceye girmek için yarıştı. Yiyecekleri jüriye sunan yarışmacılar, puanlamanın tamamlanmasının ardından yemekleri misafirlere ikram etti.

Yarışmayı desteklemek için farklı illerden dernek üyeleri de yerlerini aldı.

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde çölyak dendiğinde sözlüğe bakmak gerektiğine işaret etti.

Dünyada çölyakla mücadelenin 150 yıldır verildiğini anlatan Ayhan, "Bizim ülkemizde halen daha farkındalık boyutunda kalması aslında bir eksikliğimiz. Bu hastalıkla mücadele daha çok kadınlarımızın mücadelesiyle belirli bir noktaya getirildi. Gerçekten çok büyük bir mücadele ve en azından halk dilinde çölyak denildiği zaman ne anlama geldiğini, bununla nasıl mücadele edileceğini, bilinç seviyesine ulaştığını ayrıca bu hastalıkla mücadele eden kişilerin resmi kurumlarda karşılarında muhatap bulduklarını görebiliyoruz." diye konuştu.

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de çölyaka karşı hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda ülke genelinde ciddi farkındalık oluştuğunu ifade eden Dönmez, "İnşallah gelecekte de sağlık açısından daha iyi olacak. Bu sorunu yaşayan vatandaşlarımız yaşamlarını daha rahat sürdürecektir." diye konuştu.

Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Selma Gülenç, emeği geçenlere ve yarışma için 20 ilden gelen katılımcılara teşekkür etti.

Yarışma organizatörü Çayırova Glütensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Akbulut Otlu, Türkiye genelinde yaptıkları çalışmanın rol model olduğunu ifade etti.

Otlu, farkındalığın yapılan etkinliklerle artacağının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer illerimizde de örnek gösterilerek önemseniyor. Çölyak hastalığımız tanınmaya başladı. Kalıcı politikalar uygulanması ve sorunlarımızın çözüme kavuşması için Türkiye genelinde mayıs ayının ilk haftası dernek başkanlarımızla bir araya gelerek, 'sorunlarımızı dile getirip nasıl kanun maddeleri oluşturmaya yardımcı oluruz, hastalığımızla alakalı nasıl bir farkındalık artırabiliriz veya çölyak hastalarının sorunlarının çözümünü nasıl kolaylaştırırız' diye çalışmalar yapmaktayız."

Programa, Darıca Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, siyasi parti temsilcileri, belediye personeli, çölyak hastalarının yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Dereceye girenlere çeşitli ev aletleri verilen yarışma sonunda, katılımcı hastalara ve destek veren kamu kuruluşlarına plaket takdim edildi.