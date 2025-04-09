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ATA Partisi Genel Başkanı Zeybek: KKTC, 82. ilimiz olmalıdır

ATA Partisi Genel Başkanı Zeybek: KKTC, 82. ilimiz olmalıdır
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ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmasını ve 82. il olması gerektiğini söyledi. Zeybek, bu konuda halk oylaması yapılması gerektiğini savundu.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'ten ilginç bir çıkış geldi. Zeybek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türkiye'nin 82. ili olması gerektiğine söyledi. Yazılı açıklama yapan Zeybek, bu konuda halk oylaması yapılması gerektiğini savundu.

ATA PARTİSİ LİDERİ ZEYBEK'TEN İLGİNÇ ÇIKIŞ

Zeybek şunları söyledi: "Bugün Hatay ilimiz olan İskenderun Sancağı, Atatürk'ün dirayetini ortaya koyarak yaptığı büyük savaşım ile önce bağımsız devlet oldu. Sonra yurttaşlarının oy çokluğuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldı. Bu doğru bir örnektir.

"KKTC 82. İLİMİZ OLMALIDIR"

KKTC'de dengeler anında verilen bir savaş sonucunda kuruldu. O günden bugüne KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti için önemini anlayan, anlamayan iktidarlar gelip geçti. AKP, AB'ye girme masalı uğruna KKTC'yi yok edecek Annan Planı'na büyük destek verdi. KKTC yurttaşları da AKP'ye kanıp oy verdiler. Neyse ki Güney Kıbrıs'ın açgözlülüğü KKTC'yi kurtardı. Bunca yıldan sonra KKTC'yi kimsenin tanımayacağı belli olmuşken, artık gidilecek tek yol kalmıştır. KKTC, bir yurttaşlar oylamasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmalı, 82. ilimiz olmalıdır.

Dik duran Türkiye Cumhuriyeti bunu başarabilir. Sorun kökünden çözülür. Putin'in, yaşayanlarının çoğunluğunun oylarıyla Rusya Federasyonu'na kattığı Kırım örneği ortadadır. Ne oldu? Karşıt görüşler nereye kaçtı? Bu işler aşırı çekingenlikle değil, yürekli adımlarla çözülür. Unutmayalım: Kıbrıs Türklerini kurtarmak, KKTC'yi kurmak Ecevit, Erbakan, Denktaş yürekliliği ile gerçekleşmiştir."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSer_hat:

E doğru demiş ne var bunda...

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Haber YorumlarıOsman Manus:

üretecek başka fikir bulamadinmi?Hayret birşey

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Öyle bir şey asla olmaz olamaz buradaki yasalarla oradaki hiç bir şey ayakta kalmaz sen daha elinde bira bankta oturan insana polis gönderiyosun yok müzik kısıtlaması saat kısıtlaması öyle bir şey olursa casinolardan başlayarak kıbrıs ölür

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Geç bile kalındı, bir an önce uygulanmalı, Kıbrıs nasıl olsa bizkim.

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Olabilir, ambargolar kalkar. Özel haklar ve kanunlar olustrulur oraya.

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Haber YorumlarıKara_kalem:

DAHA DÜNE KADAR ŞAM VAR DİYORDUNUZ NE OLDU VAZMI GEÇTİNİZ SURİYEDE YENİ HÜKÜMET DÖNEMİ ARAÇLARA PLAKA TAKİP GEZENLER NEREDE BAKIN KKTC SİZDEN ÖNCE OLACAK İL OLACAK ONA GÖRE ZAMANI İYİ KULLANIN

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Haber Yorumlarıokan kara:

Orayı da satarlar

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Bu sartlar yerine getirilmeli, tum Kibris’i ve Mandaci Sahtekar American Universiteleri kapatmak sartiyla. Kuzey kelimesi kaldirilmali, Kibris Turk Cumhiriyeti. Nokta.

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