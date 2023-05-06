KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangınTürkiye'den yangın söndürme helikopteri yola çıktı

- KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın

Türkiye'den yangın söndürme helikopteri yola çıktı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeşilırmak köyündeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, Türkiye'den yangın söndürme helikopteri bölgeye doğru yola çıktı.

KKTC'nin Lefke bölgesine bağlı Yeşilırmak köyünün güneyindeki ağaçlık alanda yerel saatle 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sivil savunma, Orman Dairesi ekipleri ve askeri personel sevk edildi. Karadan müdahale edilen yangın farklı noktalara yayılınca çalışmalara helikopterle havadan destek sağlandı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale yetersiz kalınca, Türkiye'den ve GKRY'den helikopter istendi.

Türkiye'den helikopter yola çıktı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, "Yeşilırmak köyünün güney kısmında bugün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına, devletimizin ilgili bütün birimleri büyük bir özveriyle devam ediyor. Yangına ilk müdahale, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopter, GKK ekipleri, Orman Dairesi, İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, yapılan girişimler sonucunda Türkiye'den de yangına müdahale etmek için yangın söndürme helikopteri, bölgeye intikal etmek için yola çıkmıştır. Diğer yandan verdiğim direktif doğrultusunda Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun'un Kriz Teknik Komitesi vasıtasıyla yaptığı girişimler sonucunda gerekli aranjmanın sağlanarak GKRY'den de bir yangın söndürme uçağının yangın yerine intikal etmek için hazırlandığını vurgulamak istiyorum. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle rüzgarın yol açtığı mukavemete rağmen yangının kontrol altına alınması en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.

Cahitoğlu: "Sarp ve yüksek bir yerde"

KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ise yangının sarp ve yüksek bir yerde olması nedeniyle müdahalenin zor olduğunu söyledi. Cahitoğlu, yangının bölgede bulunan köylere ve Lefke'ye sıçramaması için gerekli tedbirlerin alındığını aktardı.

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş de Yeşilırmak'ın güneyinde vadi içinde başlayan yangının yayılmasını engellemek amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti. Güneş, şiddetli rüzgar ve arazi koşullarının müdahaleyi zorlaştırdığını ifade etti.