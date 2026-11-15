KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü İstanbul'da resepsiyonla kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi.

Bir otelde, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Dr. Mehmet Mustafa Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkonsolos Mendeli, burada yaptığı konuşmada, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

KKTC'nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Mendeli, Cumhuriyet'in "Kurtuluş Savaşı'ndan ilham alınarak taçlandırılan bir eser, tarihe yazılan şanlı bir sayfa" olduğunu söyledi.

Mendeli, "Bugün, dünya kabul etsin ya da etmesin, devletimiz, tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan bir devlettir." dedi.

Başkonsolos, Rumların 1960 Anayasası'nı bertaraf ederek, ortaklık devletini silah zoruyla ortadan kaldırmalarının üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkıyla siyasi gücü ve refahı, eşitlik temelinde paylaşmaya razı olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ederek kendi devletine sahip olduğunu kaydeden Mendeli, adada 43 yıldan beri özgürce yaşamını sürdürdüğünü, bağımsızlığını ve bekasını güvence altına alan devletiyle ve Türkiye'nin desteğiyle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirtti.

Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir anlaşmanın adadaki gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkün olabileceğini ifade eden Mendeli, bu gerçeklerin adada iki ayrı devletin bulunduğu ve bunlardan birinin de KKTC olduğu gerçeği olduğunu dile getirdi.

Mendeli, "Uluslararası camia tarafından, adadaki iki tarafın statüsü arasında yaratılan eşitsizlik giderilene kadar, müzakere ve çözüm beklentisi içerisinde olmak, gerçekçi bir yaklaşım değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının ve egemen eşitliğinin tanınmasının elzem olduğunu kaydeden Mendeli, "Bugün uluslararası camiayı arkasına alan Rumlar, barışçıl olmayı bırakın, silahlanma faaliyetleri ile askeri ittifak kurmada hiçbir fırsatı kaçırmamakta, düzenledikleri geçit törenlerine yabancı askeri birlikleri katarak tüm gerçekliği gözler önüne sermekte hassas coğrafyamızda tansiyonu yükseltmeye çalışmaktadır." görüşünü paylaştı.

Başkonsolos, öte yandan "Rumların gasbettikleri ortaklık devletinin tüm imkanını kullanarak Kıbrıs Türk gençleri ve çocuklarının dış dünyayla her türlü faaliyetlerini engellediğini, bir müzik festivali ve futbol kampının dahi KKTC'de yapılmasına müsaade etmediğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanınma çağrısına dikkati çekti

Mendeli, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin her türlü önlemi alabilecek güce sahip olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrısını yinelemesinin önemine işaret etti.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağların yalnızca ekonomik ve ticari alanlarla sınırlı olmadığını aktaran Mendeli, eğitim, kültür, turizm, sanat ve insani ilişkiler alanlarında da güçlü ve çok yönlü ilişkilerin bulunduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda KKTC'nin kuruluşunda emeği geçenleri anan Mendeli, şehitlere rahmet, gazilere şükran dilekleri dile getirdi.

KKTC birçok genç devlete örnek olacak bir başarı ortaya koydu

İstanbul Valisi Gül de KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, KKTC'nin kurucularını ve şehitleri rahmetle yad etti, gazilere şükranlarını sundu.

1974'te gerçekleştirilen Barış Harekatı'nın, Rumların Türklere yaptıkları zulüm nedeniyle, Kıbrıs Türk halkının yardım talebi üzerine yapıldığını dile getiren Gül, "Dolayısıyla bizim amacımız toprak kazanmak, bir yeri fethetmek, bir yeri almak değildir." dedi.

Barış Harekatı'nın ardından yaşanan gelişmelerin harekatın önemini ortaya koyduğunu ifade eden Gül, "Aslında 1974'te yapılan Barış Harekatı'nın ne kadar isabetli olduğunu da Bosna'da ve dünyanın birçok yerinde yaşanan katliamlarda görüp yaşamış olduk." diye konuştu.

KKTC'nin ilanı sonrasında devletleşme sürecine dikkati çeken Gül, "Cumhuriyet'in ilan edilmesi, devletin kendi ayakları üzerinde durması ve bu devletleşme sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin de destekleriyle Kıbrıs Türk halkı dünyanın birçok genç devlete örnek olacak bir başarı ortaya koydu. Bu başarınızla, adadaki örnek yönetiminizle sadece Rum tarafına değil diğer birçok ülkeye de örnek olmaya başladınız." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, KKTC'nin eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete kadar birçok alanda ortaya koyduğu yönetim anlayışıyla diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi.

Son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde KKTC'nin her derdini kendi dertleri kabul ederek adanın altyapısının gelişmesine katkı sunduklarını kaydeden Gül, "(Türkiye) Bundan sonra da yapması gerektiği her şeyi yapmaya devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pasta kesildi.

Kaynak: AA