Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Libya Meclisinin deniz mutabakatı onayını selamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin 2019 deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, KKTC'nin Türkiye'nin Akdeniz'de barış ve istikrar vizyonunu desteklediğini, bu adımı uluslararası hukuk temelinde selamladığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Libya Temsilciler Meclisi tarafından 2019'dan bu yana yürürlükte olan Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisince kabul edilmesi hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasında 2019'dan bu yana yürürlükte olan Mutabakat Muhtırası'na ilişkin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

KKTC'nin, Türkiye'nin Akdeniz havzasında barış, güvenlik ve istikrarı tesis etmeye yönelik vizyonunu tam bir dayanışma içinde desteklediği kaydedilen açıklamada, "Uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde şekillenen ve bölgedeki gerçekleri yansıtan bu tarihi adımı selamlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Libya Temsilciler Meclisi 20 Ekim'de, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 56 sitede yayınlandı.
Trump’tan LeBron James’e ulusal marş tepkisi: Özür dilemeli

Bu görüntü Trump'ı çileden çıkarttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi

Avrupa devi Milan'ı sahadan sildiler!
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği

Galatasaray derbisi öncesi radikal karar!
Milli yıldızla aşk yaşayan modelden yürek hoplatan paylaşımlar

Milli yıldızın sevgilisinden olay pozlar!
Maça damga vuran kare! Oyuna önünü görmeden devam etti

Maça damga vuran an!
Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m