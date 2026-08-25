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KKTC Dışişleri Bakanı, Alman Milletvekili Krah'ı Kabul Etti

KKTC Dışişleri Bakanı, Alman Milletvekili Krah'ı Kabul Etti
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Almanya için Alternatif Partisi Milletvekili Maximilian Krah ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs meselesi, egemen eşitlik ve iki devletli çözüm vizyonu ile Taşınmaz Mal Komisyonu'nun çalışmaları ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah'ı kabul ederek görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhuriyet Meclisinin davetlisi olarak Lefkoşa'da bulunan AfD Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen kabulde, Bakan Ertuğruloğlu, Alman Milletvekili Krah'ın soruları üzerine, Kıbrıs meselesine ilişkin tarihsel perspektif içeren kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki devletli çözüm vizyonu hakkında bilgi verdi.

Kabulde Taşınmaz Mal Komisyonunun (TMK) çalışmalarına da değinen Ertuğruloğlu, TMK'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini hatırlatarak, buna rağmen Rum yönetiminin mülkiyet konusunda yasa dışı tutuklamalara başvurduğunu ve KKTC ekonomisine zarar verme girişimlerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü'nün de hazır bulunduğu görüşmede, Alman Milletvekili Krah'a Cumhuriyet Meclisi AKPA Temsilcisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy eşlik etti.

Kaynak: AA
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