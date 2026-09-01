Girne'deki Gemi Faciasında Hayatını Kaybeden Reyhan Verim Mersin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Reyhan Verim'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada hayatını kaybeden 55 yaşındaki Verim'in naaşı, merkez Toroslar ilçesindeki Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına Verim'in ailesi ve yakınları ile Mersin Valisi Atilla Toros, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Toroslar Kaymakamı Hüseyin Karameşe, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve vatandaşlar katıldı.

Namazda, Verim'in kazadan yaralı kurtarılan ablası Seyran Kahveci ile kuzenleri Oya Oruç ve Ayda Arkalı da yer aldı.

Kılınan namazın ardından 1 çocuk annesi Verim'in cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.

"Gemideyken sesler gelmeye başladı"

Verim'in ablası Seyran Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatil için gittikleri KKTC'den Mersin'e dönerken kazaya karıştıklarını söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Kahveci, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gemideyken sesler gelmeye başladı. Baktım yanıma biri geldi ve 'Ben ikinci kaptanım teyze.' dedi. 'Kızım bu havada çıkılır mı?' dedim. 'Panik yapma teyze, ben aslında buraya gelmem ama sizler panik yapmayasınız diye geldim.' dedi. 'Yollar çok kötü kızım, geri dönelim.' dedim. 'Bir şey olmaz teyze.' dedi. Baktım aşağıdan su geliyor. Damacanadaki bardaklar devrilmeye başladı."

Kahveci, mürettebatın yanlarından ayrıldığını belirterek, "Sonra hepsi atladı. Biz kapalı kaldık kapılar ardında. Sonra basınçtan camlar patladı. Hepimiz dışarıda gittik kendi çabalarımızla. Simit bulamadık, suda yüzdük. Yüzme bilmiyordum. Çocuklar, yalvaran anneler... Bir görevli, mürettebat yok. Herkes kendi çabasıyla atladı. Mürettebat hiç bizimle ilgilenmedi. Bacımı kaybettim." diye konuştu.

Kız kardeşini kurtaramadıklarını dile getiren Kahveci, olayın ardından kendileriyle ilgilenen kurumlara ve yetkililere teşekkür etti.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA