KKTC'de tapu dijitalleşiyor: TAKBİS tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tapu ve kadastro altyapısının dijitalleştirilmesi kapsamında yürütülen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, TAKBİS'in getireceği yeniliklerin paylaşıldığı paydaş bilgilendirme toplantısına, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Başbakan Üstel, burada yaptığı açılış konuşmasında, hükümeti kurdukları günden bu yana istikrarlı hizmet ve projeleri tamamlamak için gayret gösterdiklerini aktararak, Türkiye ile çalışarak ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırımları ve reformları yaptıklarını söyledi.

Hükümette oldukları süre boyunca Ercan Havalimanı'nın yanı sıra altyapı, eğitim ve sağlık alanlarında projeler tamamladıklarını anlatan Üstel, KKTC'ye depreme dayanıklı okullar kazandırdıklarını, e-Devlet konusunda adım attıklarını ve Ada'yı "dijital ada" yapma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

Üstel, yol projeleri ve trafik güvenliği için çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, yaptıkları reformlarla yerel yönetimlerin halka hizmet kapasitesini geliştirdiklerini ifade etti.

İnternet altyapısının geliştirilmesi ve gereken yatırımların yapılması için süratli bir şekilde çalıştıklarını; tapu dairelerinin geliştirilmesi yönünde adım attıklarını dile getiren Üstel, vatandaşların tapularını çağdaş, hızlı bir şekilde ve dijital ortamda alacağını belirtti.

Üstel, e-Devlet'in tamamen devreye girmesi ve hantal bürokrasiden kurtulma konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, tapuda reform için yaklaşık iki yıldır çalışmalar yapıldığını ve Türkiye'nin de buna destek verdiğini kaydetti.

KKTC Başbakanı, Kıbrıs Türk halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine TAKBİS projesine katkılarından ötürü teşekkür etti.

Sistemde iyileştirme çalışmaları

İçişleri Bakanı Oğuz, vatandaşlara kamusal anlamda hak ettikleri hizmeti vereceklerini vurgulayarak, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi tapu ve kadastro alanında da KKTC'ye destek verdiğini ifade etti.

Göreve geldikten sonra konuyla ilgili beklentileri dinleyerek sistem, personel, eğitim altyapısı değerlendirmesi yaptıklarını anlatan Oğuz, teknik anlamda iyileştirme çalışmaları yaptığını söyledi.

Oğuz, personel alımı ve sistem güçlendirmesi yapacaklarını belirterek, vatandaşın kesintisiz hizmet almasının önemine dikkati çekti.

Türkiye sürece destek verdi

Büyükelçi Başçeri de Türkiye'nin kamu hizmetlerinde ulaştığı dijital dönüşüm tecrübesinin KKTC'ye aktarılması sürecinde tapu ve kadastro sisteminin stratejik önemine değindi.

Türkiye'de e-Devlet'in kamu hizmetlerinin yalnızca dijital ortama taşınmasından çok öteye geçtiğini söyleyerek, tüm kamu yönetiminin tasarlandığı kapsamlı bir dijital devlet mimarisinin oluşturulduğunu dile getirdi.

Başçeri, Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na işaret ederek, Türkiye'nin yüksek nüfusuna rağmen 83 puanla 37 ülke arasında 10'uncu sırada yer aldığını hatırlattı.

KKTC kamu kurumlarının yeni altyapı üzerinden birbirleriyle entegre çalışmasını da amaçlayan e-Devlet Projesi'ne Türkiye'nin 2014 itibarıyla mali destek verdiğini ifade etti.

Başçeri, Ünal Üstel'in hükümette olduğu süre boyunca dijital dönüşüm çalışmalarında önemli bir mesafe katedildiğini belirterek, TAKBİS'in basit bir yazılım güncellemesinin ötesinde kurumsal bir dönüşüm olduğunun altını çizdi.

Sistemle mekansal veri altyapısının tamamlanacağını, tapu kayıtlarının dijital güvence altına alınacağını ve bürokratik engellerin azaltılacağını aktaran Başçeri, sistem sayesinde tapu ve kadastro hizmetlerinin vatandaşlara ve yatırımcılara daha hızlı, şeffaf ve güvenli şekilde sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA