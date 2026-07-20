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KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı için tören düzenlendi

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KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Meclis Başkanı Öztürkler, Başbakan Üstel ve bakanlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumunun ardından tören anıt özel defterinin yazılmasıyla sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve her iki ülkeden bakanlar ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreni Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla devam etti.

Buradaki tören, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın anıt özel defterini yazmasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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