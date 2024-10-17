Üye Girişi
Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan New York'ta Önemli Açıklamalar

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan New York'ta Önemli Açıklamalar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'taki gayrı resmi yemekte Rum lider Hristodulidis'e Kıbrıs'taki müzakerelerle ilgili pozisyonlarını iletti. Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres'in ortak zemin olmadığını ifade etmesinin önemli olduğunu vurguladı ve resmi görüşmelerin ancak KKTC'nin egemen eşitliği ile mümkün olabileceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Hristodulidis'e New York'taki gayrı resmi yemekte kendi pozisyonlarını ilettiklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in ortak zemin olmadığını dile getirmesi önemli." dedi.

ABD'nin New York'ta kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gayriresmi akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye döndü.

Dönüşte Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, gayriresmi yemeğin faydalı geçtiğini kaydeden Tatar, Rumlar ile resmi görüşmenin ancak Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini yineledi.

Son 50 yıldır sürdürülen federasyon temelli müzakerelerin sonuç vermediğini ve en son 2017'de İsviçre'nin Crans Montana kasabasında Rumların masadan kalkması ile sürecin çöktüğünü hatırlatan Tatar, aynı anlayışla yeniden müzakere yapmanın hiçbir anlam taşımadığını muhataplarına söylediğini aktardı.

Tatar, yemekte BM Genel Sekreteri Guterres ve GKRY lideri Hristodulidis'e, 50 yıldan beri duran BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı kalmak ve bu kararlar doğrultusunda bir çözüm bulma yönündeki ısrarın gerçeklerden uzak olduğunu ilettiğini belirterek, Rumlar ile resmi görüşmelerden uzak duracaklarını dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'taki gayriresmi yemekte kendi pozisyonlarını ilettiklerini vurgulayarak şunları dile getirdi:

"BM Genel Sekreteri Guterres'in ortak zemin olmadığını dile getirmesi önemli. Guterres yemek sonrası yaptığı basın toplantısında taraflar arasında ortak zemin bulunmadığına dikkati çekti. BM Genel Sekreterinin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin'in raporunda da taraflar arasında ortak zemin bulunmadığına işaret ediliyor. Raporda iki ayrı tarafın iki ayrı pozisyonundan bahsediliyor. Bunlar diplomatik anlamda önemli mesajlar. Kıbrıs Türk tarafının haklı pozisyonu da bunlarla bir bakıma anlaşılmaktadır. Neden bizim pozisyonumuzun farklı olduğu, diplomatik çevrelerde anlaşılmaktadır."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar New York Kıbrıs Tatar

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Rojin'in babasından dikkat çeken iddia: Kızım intihar etmedi, ona zarar vermişler

18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in babasından dikkat çeken iddia
Erzurum Valiliği'nin paylaştığı fotoğrafa önce tepki yağdı ama gerçek kısa sürede anlaşıldı

Önce tepki yağdı ama gerçek kısa sürede anlaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek hayatı ve biyografisi! Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Şahinbey, Nurdağı, Nizip elektrik kesintisi listesi Umut Akyürek kızı Melek Bal Ertuğrul'dan şiddet mi gördü? Umut Akyürek kızı Melek Bal Ertuğrul kim? Bursa elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17-18 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Seyhan, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Kağıthane, Esenyurt, Kadıköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.