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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti

AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığındaki kabul baş başa gerçekleşiyor.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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