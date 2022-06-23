KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti
AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığındaki kabul baş başa gerçekleşiyor.
Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel