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Büyükelçi Başçeri, hastanede tedavi gören KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak tedavi altına alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı hastanede ziyaret etti.

Başçeri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne gelerek burada tedavi gören Erhürman'a ziyarette bulundu.

Büyükelçi Başçeri'nin hastanede Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile görüştükten sonra hastane yetkililerinden Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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