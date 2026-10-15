KKTC Başbakanı Üstel, tatbikatta "Bir gece ansızın gelebilirim" şarkısına eşlik etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı sırasında paraşütçülerin inişi sırasında çalan "Bir gece ansızın gelebilirim" şarkısına eşlik etti.

Tatbikat sırasında 3 bin metre yükseklikteki uçaktan atlayış yapan paraşütçüler, Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyarak tatbikatın bir parçası olarak KKTC'nin Sadrazamköy kıyılarına iniş yaptı.

Kendisi de bir savaş gazisi olan KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in, Kıbrıs Barış Harekatı'nın simgesi haline gelen ve paraşütçülerin inişi sırasında çalan "Bir gece ansızın gelebilirim" şarkısına eşlik ettiği ve duygu dolu anlar yaşadığı gözlendi.

Üstel, paraşütçülerin başarılı inişlerini de alkışladı.

Kıbrıs'ta şehit olan Yüzbaşı Cengiz Topel'in adını taşıyan "Akdeniz Fırtınası-2026" tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla, KKTC'nin Girne kentine bağlı Sadrazamköy, Beyköy ve Sarıbaşaklar bölgelerinde icra edildi.

Kaynak: AA