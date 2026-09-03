Üstel: Türkiye ile bağımızı hiçbir güç koparamaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, zor zamanlarda her zaman ülkesinin yanında olan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bu kardeşliği hiç kimse sarsamaz. Bu dayanışmayı hiç kimse zayıflatamaz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağı hiçbir güç koparamaz." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasından dolayı ana vatan Türkiye'ye ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini ileten Üstel, Yılmaz ile devam eden arama kurtarma çalışmaları ve yürütülen süreçleri tüm ayrıntılarıyla ele aldıklarını, kayıp yakınlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Üstel, Yılmaz'ın ziyaretinin Kıbrıs Türk halkına yalnız olmadığını bir kez daha hissettirdiğini belirterek, ana vatan Türkiye'ye ilk andan itibaren ortaya koyduğu güçlü dayanışma için teşekkür etti.

Bu zorlu günleri de ana vatan Türkiye'nin büyük desteğiyle milletçe birlik ve beraberlik içerisinde aşacaklarına inancının tam olduğunu dile getiren Üstel, KKTC ve Türkiye'nin yalnızca "iyi gün dostu" olmadığını ve acıyı da sevinci de paylaştığını ifade etti.

Üstel, kaza yaşandığı ilk andan itibaren ana vatan Türkiye'nin KKTC'nin yanında yer aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın KKTC'li yetkililerle yakın temas içerisinde olduğunu aktardı.

Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda hava, deniz ve kara unsurunun arama kurtarma çalışmalarına güçlü destek verdiğini vurgulayan Üstel, bu çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini ve edeceğini söyledi.

Üstel, ilk andan itibaren önceliğin insanları kurtarmak, kayıplara ulaşmak ve bu büyük facianın bütün yönleriyle aydınlatılmasını sağlamak olduğunu belirterek, kazaya anında müdahale edildiğini ve ardından Türkiye'nin güçlü desteğiyle çalışmalara gece gündüz devam edildiğini dile getirdi.

Facianın nasıl meydana geldiği bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalı

Üstel, kayıplara ulaşmanın yanı sıra facianın nasıl ve neden meydana geldiğini bütün yönleriyle ortaya çıkarmak istediklerini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk günden söyledim, bugün bir kez daha açıkça söylüyorum. Kim olursa olsun, hangi makamda veya hangi görevde bulunursa bulunsun, bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecek. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Şu an itibarıyla olayla bağlantılı kaptan ve şirket sorumlusu dahil tüm gemi personeli yargılanıyor. Bugün bir kez daha hakim önüne çıktılar, bilgi ve belgeler inceleniyor. Teknik değerlendirmeler yapılıyor. Biz de hükümet olarak soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz."

Gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi için ihtiyaç duyulması halinde gerekli başka idari tedbirler alınmasından hiçbir zaman çekinilmeyeceğini vurgulayan Üstel, "Kimin suçlu, kimin kusurlu olduğuna karar verecek olan bağımsız yargımızdır. Bizim görevimiz yargının görevini hiçbir baskı, hiçbir şüphe ve hiçbir engel olmadan yerine getirebilmesinin önünü açmaktır. Bu konuda Kıbrıs Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum." diye konuştu.

Üstel, bu facianın ortaya koyduğu eksiklikleri de büyük bir titizlik içerisinde değerlendirdiklerine işaret ederek, mevzuatta eksiklik varsa gidereceklerini, uygulamalarda değişiklik gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

Hükümet olarak yapıcı eleştirileri dinlemeye, eksik varsa gidermeye ve yanlış varsa düzeltmeye hazır olduklarını belirten Üstel, "Ancak bugünlerde böylesine büyük bir acıyı siyasi hesaplaşmaların malzemesi haline getirmenin hiç kimseye faydası yoktur." dedi.

"İhtiyacımız olan şey birlik"

KKTC Başbakanı Üstel, geçmişte olduğu gibi kriz dönemlerini siyasi fırsata çevirerek devlet otoritelerini zayıflatmaya, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri tartışmaya çalışanların bunu başaramayacaklarını vurgulayarak "Bugün ihtiyacımız olan şey birliktir. Acılı ailelerimizin yanında olmaktır. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Ülkemize ve devletimize sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Bu büyük acının yaralarını birlik ve beraberliği koruyarak hep birlikte saracaklarını aktaran Üstel, "Zor günlerde yanımızda gerçek dostumuzu görüyoruz. Gerçek kardeşliğimizi görüyorsunuz. Kıbrıs Türk halkı, ana vatan Türkiye'nin tarih boyunca yanında olduğunu görmüştür. Bugün de görmektedir. Ana vatan Türkiye yine yanımızdadır." diye konuştu.

Üstel, Yılmaz'ın ziyaretinin de bu birlikteliği gösterdiğini vurgulayarak "Bu kardeşliği hiç kimse sarsamaz. Bu dayanışmayı hiç kimse zayıflatamaz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağı hiçbir güç koparamaz." dedi.

Yaşananlardan gereken bütün dersleri çıkaracaklarını ve KKTC'yi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Üstel, arama kurtarma çalışmalarında görev yapan tüm personele, kurumlara ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA