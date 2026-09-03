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Nijerya'da Petrol Hırsızlığı Faciası: 37 Ölü

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Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde, petrol hırsızlığı sırasında zehirli gaz soluyan 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde, petrol hırsızlığı sırasında zehirli gaz soluyan 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay, Rivers eyaletine bağlı Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Okari İskelesi'nde meydana geldi.

Çok sayıda kişinin petrol taşıyan bir hatta bağlantı yaptığı sırada zehirli gaz sızıntısı yaşandığı ve gazdan etkilenenlerin zehirlendiği ifade edildi.

Olayda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, baygınlık geçiren bazı kişilerin ise nehre düşerek kaybolduğu belirtildi.

Zehirlenmeden kurtulan bazı kişilerin ise solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Agabe Blessing Karbalo, hayatını kaybeden ve zehirlenen kişilerin petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğunu söyledi.

Karbalo, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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