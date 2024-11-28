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Antalya'da bir kadın kızının doğum gününe hazırlanırken eşi tarafından katledildi

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Antalya'da "kıskançlık" nedeniyle başlayan tartışmada bir kadın eşi tarafından silahla katledildi. Polise teslim olan katil zanlısı tutuklanırken, kadının kızının doğum günü için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi sakinleri dün saat 13.30 sıralarında kan donduran bir cinayetle sarsıldı. 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz ile 3 çocuğunun babası Abdullah Poyraz arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TESLİM OLDU

Tartışmanın büyümesiyle Abdullah Poyraz, üzerinde bulundurduğu tabancayla Hale Akbaş Poyraz'ı katletti. Tabancayı olay yerine bıraktıktan sonra evden ayrılan Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gidip "Eşimi vurdum" diyerek teslim oldu.

KIZININ FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Poyraz'ın itirafının ardından adrese giden polis ekipleri Hale akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler incelemelerini sürdürürken olay yerine gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızının feryatları yürekleri dağladı. "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o annemi öldürdü" diyerek uzun süre gözyaşı döken genç kız fenalaşınca ambulans çağırıldı. İncelemelerin ardından Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KIZININ DOĞUM GÜNÜ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORMUŞ

Hale Akbaş Poyraz'ın dün 15'inci yaş gününe giren ilk eşinden kızı G.'nin doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Doğum günü için komşularının da Hale Akbaş Poyraz'ı arayıp ulaşamadığı belirtildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğuysa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

"HAYATINDA BAŞKASI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Polis merkezinde gözaltına alınan Abdullah Poyraz'ın olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde, "İşe başladıktan sonra evden uzaklaştı. Bana kötü davranmaya, hakaretler etmeye başladı. Ben de hayatında başkası olduğunu düşündüm. Aldatma mesajlarını yakaladım" dediği öğrenildi.

Abdullah Poyraz'ın uzun süredir kıskançlık krizi nedeniyle Hale Akbaş Poyraz'a zor günler yaşattığı, işten bu sebeple ayrılmasına neden olduğu ve evden çıkmasına dahi izin vermediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Abdullah Poyraz, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da bir kadın kızının doğum gününe hazırlanırken eşi tarafından katledildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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