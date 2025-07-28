Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Ahmet Şimşek'in Cansız Bedeni Bulundu

4 SAAT SONRA CANSIZ BSEDENİ BULUNDU

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 4 çocuk babası Ahmet Şimşek'in 4 saat sonra cansız bedeni bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Şimşek'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.