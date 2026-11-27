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Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Emani Nauk, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kış mevsimi yaklaşırken barınma konusunda ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu, mevcut çadırların yeterli koruma sağlamadığını ve hasarlı binaların da çökme riski taşıdığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Nauk, Gazze'de halkın İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından dördüncü kışını karşıladığını belirterek, yıllardır süren çatışmaların konutları ve altyapıyı büyük ölçüde tahrip ettiğini, uygun barınma alanlarının yetersiz kaldığını ifade etti.

Yerinden edilen ailelerin önünde iki zor seçenek bulunduğunu kaydeden Nauk, "Ya hava koşullarına karşı çok az koruma sağlayan yıpranmış çadırlarda kalacaklar ya da üzerlerine yıkılabilecek hasarlı binalara sığınacaklar. Hiç kimse böyle bir karar vermek zorunda bırakılmamalı." dedi.

Bu kışın şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle oldukça ağır geçmesinin beklendiğini aktaran Nauk, yağmur sularının geniş çaplı su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yerinden edilenlerin sokakların nehirlere dönüşmesi veya çadırlarının sel sularıyla sürüklenmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Nauk, çadırların su aldığını, devrildiğini ve içindekileri yeterince koruyamadığını, bu nedenle daha dayanıklı barınma çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Gazze'de kanalizasyon sistemi devre dışı

Sel baskınlarının yalnızca barınma sorunu oluşturmadığını, aynı zamanda halk sağlığını da tehdit ettiğini aktaran Nauk, su baskınlarının, kanalizasyon sistemlerinin zarar görmesinin ve kötü yaşam koşullarının önlenebilir ve su yoluyla bulaşan hastalıkların görülme riskini artırdığını söyledi.

Gazze'de su ve kanalizasyon altyapısının zarar gördüğünü, su dağıtım şebekesinin büyük bölümünün ve sağlık tesislerinin çoğunun da hasar aldığını kaydeden Nauk, "Gazze'de kanalizasyon sistemi artık tamamen çalışamaz durumda." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1 Ekim-23 Kasım döneminde Gazze'de 692 menenjit şüphesi kaydettiğini aktaran Nauk, vakaların çoğunun bir yaşın altındaki bebeklerde görüldüğünü belirtti.

Mevcut yardım malzemeleri ihtiyacı karşılamıyor

Gazze'deki insani ihtiyaçların çok büyük boyutta olduğunu vurgulayan Nauk, insani yardım çalışanlarının mevcut imkanlarla sağlık, sanitasyon ve barınma alanlarında halka destek olmaya çalıştığını ancak bölgedeki malzemelerin ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu dile getirdi.

Gazze halkının geçici çözümlerden fazlasına ihtiyaç duyduğunu belirten Nauk, daha dayanıklı barınma alanlarının kurulması ve hasarlı altyapının onarılmasında kullanılabilecek malzemelerin girişine yönelik kısıtlamaların yardım çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Gazze'de kışlık barınma ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için gereken 283 milyon doların yalnızca yüzde 35'i finanse edilebildi.

Mevcut stoklar ve ulaşması beklenen yardımların battaniye, yatak ve güneş enerjili aydınlatma ihtiyaçlarının yüzde 20'sinden azını, kışlık giysi ihtiyacının ise yüzde 1'inden azını karşılayabildiği bildirildi.

Gazze'ye kışlık yardım malzemelerinin gecikmeden ulaştırılması çağrısında bulunan BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher da yağışların yol açacağı zararların, Filistinlilerin sel riski daha düşük bölgelere erişimine izin verilmesiyle azaltılabileceğini belirtmişti.

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgeyi etkisi altına alması beklenen alçak basınç sistemi ve beraberinde getireceği yağışların, yıpranmış çadırlarda yaşayan 1,3 milyonu aşkın Filistinliyi yeni bir insani felaketle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulunmuştu.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal basına yaptığı açıklamada, Gazze halkının yaklaşık yüzde 65'inin yaşamaya elverişli olmayan çadırlarda barındığını ifade etmişti.

Basal, uluslararası topluma ve yardım kurumlarına, alçak basınç sistemi Gazze'yi etkisi altına almadan önce harekete geçme, halka yardım ulaştırma ve bölgedeki hizmet sistemini destekleme çağrısında bulunmuştu.

Hasarlı çadırların yerinden edilmiş kişileri yağmurdan koruyacak yenileriyle değiştirilmesi ve altyapının, insani yaşam koşullarını asgari düzeyde karşılayacak şekilde iyileştirilmesi gerektiğini belirten Basal, yaşanması beklenen felaketin etkilerinin bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla azaltılabileceğine işaret etmişti.

Gazze'de 70 bin çadır sular altında kalmıştı

Gazze Şeridi'ni 6 Kasım'da etkisi altına alan sağanak ve kuvvetli rüzgarlar, İsrail saldırılarında evleri ve altyapıları yıkılan, korunaklı barınma imkanından yoksun binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlardaki koşulları daha da ağırlaştırmıştı.

Gazze'deki hükümet, söz konusu yağışlarda on binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran 70 bin çadırın sular altında kaldığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Ekim 2026 ortasında yayımladığı raporda, yaklaşık 950 bin Filistinlinin sel riski orta ve yüksek olan yerinden edilmiş bölgelerde yaşadığı, bunlardan 400 binden fazlasının yüksek riskli alanlarda bulunduğu bildirilmişti.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, İsrail'in geçici barınma malzemeleri ile hasarlı evlerin onarımı için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişini kısıtlamayı sürdürmesi nedeniyle barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının mevcut yardımları aştığı belirtiliyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının yıkıldığı veya hasar gördüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA