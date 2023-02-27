"SGK kan için Kızılay'a para ödüyor" iddiasına Kerem Kınık'tan jet yanıt: Satış değil, teslim hizmet bedeli

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin 3. günü Ahbap'a çadır ve gıda malzemeleri satmasıyla gündemde olan Kızılay'ın hastanelere verilen kanlar karşılığında SGK'dan ödeme aldığı iddia edildi. Bu iddiya yanıt veren Kızılay Başkanı kerem Kınık, "SGK ve Kızılay'ın ilişkisi operasyon hizmetinin maliyetinin karşılanması ilişkisidir. 4500 sağlıkçı 300 bağış noktası ve 1500 hasteneye yapılan günlük 20.000 kan ürünü teslim hizmetinin bedelidir. Ürün insan dokusu olduğundan satışa konu olamaz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kızılay'ın depremin 3. gününde ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise tartışmalara "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

"SGK, KAN İÇİN KIZILAY'DAN ÖDEME ALIYOR" İDDİASI

Ahbap'a çadır sattığı iddialarıyla büyük tartışma yaratan Kızılay'ın vatandaşların bağışladığı kanları hastanelere para karşılığında sattığı öne sürüldü. Gazeteci Fatih Portakal, konuyla ilgili belge paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Benim gibi, çoğunluk gibi sosyal güvenlik şemsiyesi altında olanlar var. Kana ihtiyaç duyup ünite olarak aldığımızda size kim ödeme yapıyor? SGK olabilir mi acaba? 3. Özel hastanelerden alınan kan! Yüzde 200'e kadar fatura etme hakları var. Ve yapıyorlar da!"

KINIK: KAN ÜRÜNÜ, TESLİM HİZMETİNİN BEDELİDİR

İddialara yanıt veren Kızılay Başkanı Kerem Kınık, şunları söyledi: "SGK ve KIZILAY'ın ilişkisi operasyon hizmetinin maliyetinin karşılanması ilişkisidir. 4500 sağlıkçı 300 bağış noktası ve 1500 hasteneye yapılan günlük 20.000 kan ürünü teslim hizmetinin bedelidir. Ürün insan dokusu olduğundan satışa konu olamaz. Özelin 2 kat tahsilat yapması suç.

"KIZILAY'IN VATANDAŞLARLA PARA İLİŞKİSİ YOKTUR"

Ayrıca Kızılay'ın vatandaşla kesinlikle kan hizmeti karşılığında para ilişkisi yoktur, Hastane Kızılay Hemasoft sistemi üzerinde kan talep eder ve Kan Hizmetleri de o kanı hastaneye teslim eder. Bu süreç hemovijilans standartlarındadır ve kişiye teslim gibi bir şey olmaz.

Devlet bütçesinden katkı almayan, bağışlar ve şirketlerinin gelirleri ile ayakta duran 15.000 personeli ile faaliyet gösteren bir yapının tabii ki finansal sürdürülebilirliğini, maliyet ve verimliliğini düşünüp yöneteceğiz. 155 yıldır bu vizyonla yürüyor ve büyüyoruz."