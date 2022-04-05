Kızılay'dan büyük dönüşüme teşekkür

Başkan İduğ'a kentsel yenileme alkışı

1940 yılından kalma binaların bulunduğu Kızılay Mahallesi'ni yepyeni bir görünüme kavuşturacak olan ve oybirliği ile kabul edilen planları yıllardır beklediklerini söyleyen Kızılay Mahallesi sakinleri, bir an önce inşaatlara başlayıp yeni binalara geçmek istediklerini söyledi. Mahalleliler, böyle büyük bir kentsel yenileme projesi gerçekleştirdiği için tüm meclis üyeleri ve Başkan İduğ'u alkışladı.

Bornova Belediyesi'nin Kızılay Mahallesi'nde başlattığı kentsel yenileme çalışmaları Bornova Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildikten sonra, bu bölgede oturanlar için doğalgaz imkanının bulunduğu, geniş yollar, yeşil alanlar ve pek çok sosyal donatı alanına sahip bir çevrede yaşamlarını sürdürme imkanı doğdu. Mevcut planlardaki iki kat hakkını 6 kata çıkartan ve inşaat hakkını yüzde 12 arttıran planlar bölgede oturanların çok büyük bir çoğunluğunda memnuniyet yarattı.

Başkan İduğ: İki yıllık titiz çalışmanın ürünü

Mahallelilerin "Bu fırsatı kaçırmayalım" diyerek kentsel yenileme çalışmalarını başlattığı için alkışladığı Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, iki yıllık titiz bir çalışmanın sonucunda bu noktaya geldiklerini söyledi. Kızılay Mahallesi'nin yenilenmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan İduğ, "Bornova'yı büyütmeye geldik. Kızılay Mahallesi'nin yenilenmesi, binaların daha sağlıklı ve güvenli olması, kentin güzelleşmesi bizim asli görevlerimizden. Çok çalıştık, çok özenli bir düzenleme yaptık. Yaptığımız planlar hem Bornova hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde oybirliği ile kabul edildi. Planlar askıdayken bilgi almaya gelen herkesle tek tek görüşüldü. Hatta plana itiraz eden arkadaşlarımızla sadece ben 3 kez görüştüm. Başkan Yardımcılarımız ilgili müdürlerimiz onlarca kez görüştü. Neticede yapılar itirazlar da yine tüm Belediye Meclisimizin oy birliğiyle reddedildi. Ben planların arkasındayım. Kızılay çok güzel olacak" dedi.

Yeni planın bölgenin eski dokusunu tamamen yenileyeceğini, güzelleştireceğini ve değer katacağını söyleyen mahalleliler, bir süredir oluşturulan bilgi kirliliğinden rahatsız oldukların ve birinci elden bilgi almak için belediyeye geldiklerini söyledi.

Kızılay Mahallesi sakinleri düşüncelerini şöyle paylaştı:

Nurhayat Can: Bornovamıza yakışır bir mahalle olmuş

"Üç boyutlu planları izledik. Bornova'mıza yakışır bir mahalle olmuş. Oysa çok korkunç şeyler duymuştuk;'Binanız hemen yıkılacak. Arsanızın yüzde 5'i, 10'u kalacak. Bir daire bile hak edemeyeceksiniz' diye söylentiler vardı. İyi ki geldik her şeyi, haklarımızı öğrendik. Kızılay'ın nasıl muhteşem bir mahalleye dönüştüğünü gördük bunun için başkanıma çok teşekkür ediyoruz."

Kadir Kokulu: Herkes gelip görsün

"Gereksiz bilgilerden arındığımız için başkanımıza ve personele çok teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Çok beğendik, çok mutluyuz. Bundan iyisi olmaz. Pek çok komşumuz kulaktan dolma bilgilerle, projeyi bilmeden konuşuyor. Herkes gelsin görsün bu projeyi."

Gülperi Yüksel: Bu yaştan sonra güzel bir evde oturayım

"Ben 47 yıldır Kızılay'dayım. Tabi ki daha güzel evlerde oturmak isteriz. Daha güzel şartlarda yaşamak isteriz. Sağdan soldan duyduklarımızı bir kenara bırakıp buraya geldik ve neler yapıldığını birebir duyduk, şu an çok memnunum. Rahatlıkla evime gidiyorum. Huzurluyuz. Bir an önce başlasın istiyorum, 62 yaşıma gelmişim bu yaştan sonra güzel bir evde oturayım."

Murat Bayram Kokulu: İnsanların gelecekleriyle oynuyorlar

"Biz üç kuşaktır Kızılay Mahallesinde yaşıyoruz. Plan değişikliğinden sonra hemen harekete geçtik, inşaat firmasıyla anlaşma noktasındayız, inşaata en kısa zamanda başlayacağız. Söyledikleri gibi 1+1 filan da değil, arsama göre 6 katta bir büyük bir küçük daire gelecek. Bugün öğrendik, dönüşüme giren 686 parsel varmış, içimizde 20-25 kişi memnun olmayan var. Belediyeyi, başkanı, burada çalışan personeli karalamaya çalışmaları doğru değil. Hem mahallenin hem de insanların geleceğiyle oynuyorlar."

Nuri Türkyılmaz: Yıllardır bu anı bekliyoruz

"Bazı komşularımız isyan ediyorlar ama neye isyan ediyorlar biz bilmiyoruz. İyi değil diyorlar. Geldik gördük. Gayet güzel. Yıllardır bu anı bekliyoruz. 62 yaşındayım. Yıllardır hep eski evlerde oturduk. Bizim için mükemmel bir şey bu. Bu işe kalkıştığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok mutluyum."

Planda neler var

Kızılay Mahallesi'nde, caddeleri, otoparkları, yeşil alanları ile örnek bir yerleşim alanı yaratmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, 30 hektarlık alanda planlama yaptı.

Çalışmalar kapsamında 1074 binanın analizi yapılırken, 748'i planlama alanına dahil edildi. Revizyon imar planına göre yaklaşık 170 bin metrekare inşaat alanı oluştu, gelişme konut alanı ise 72 bin metrekare olarak belirlendi. Plan kapsamında oluşturulan parsellerde yapılacak binalara 6 kat hakkı veriliyor. Yeşil alanlar iki kattan fazla arttırılarak 29 bin 106 metrekareden 64 bin 311 metrekareye çıkarılırken, diğer sosyal donatı alanlarında da artışlar sağlanıyor

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