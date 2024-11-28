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Kızıl Deli Sultan'ın Balkanlar'daki Rolü Vurgulandı

Kızıl Deli Sultan'ın Balkanlar'daki Rolü Vurgulandı
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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, Kızıl Deli Sultan'ın Balkanların fethindeki önemli rolünü anlattı. İstanbul'da düzenlenen sempozyumda, Alevi-Bektaşi inanç kültürünün öncü isimlerinden biri olarak tarihsel mirası değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, Hacı Bektaş Veli tarafından "Rumeli'nin gözcüsü" olarak tanımlanan Kızıl Deli Sultan'ın (Seyyid Ali Sultan) Balkanlar'ın fethinde önemli rol oynadığını söyledi.

Prof. Dr. Günşen, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformunca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu'nda "Müridi Sadık Abdal'ın Dilinden Kızıl Deli Sultan ve Rumeli'nin Fethindeki Rolü" başlıklı sunum yaptı.

Günşen, Kızıl Deli Sultan'ın Alevi-Bektaşi inanç kültürünün öncü isimlerinden biri olduğunu ve türbesinin Yunanistan'ın Dimetoka kentine bağlı Ruşenler köyünde bulunduğunu ifade etti.

Kızıl Deli Sultan'ın Osmanlı'nın Rumeli'deki fetih hareketlerinde en önde yer alan alperenlerden olduğunu dile getiren Günşen, Hacı Bektaş Veli'nin yönlendirmesiyle kırk yiğidiyle Balıkesir'e geldiğini daha sonra kerametlerle dolu bir süreçle Çanakkale Boğazı'nı geçerek Gelibolu'ya geçtiğini dile getirdi.

Rivayete göre Kızıl Deli Sultan'ın sesinin çok gür olduğu ve attığı naraların gök gürültüsünü andırdığını da anlatan Günşen, "Tarihi gerçekler bize bu durumu 1354 yılında Gelibolu'da gerçekleşen bir depremle birleştirir. O depremle Gelibolu'daki kalenin burçları yıkılır. Bunu fırsat bilen alperenler, Süleyman Paşa önderliğinde Gelibolu'yu fethederler. Ardından Keşan, İpsala, Uzunköprü, Hayrabolu ile Edirne'den Dimetoka ve Silistre'ye kadar fetih sürecini karşımıza çıkartır." ifadelerini kullandı.

Günşen, Bektaşi geleneğinin öncü isimlerinden Kızıl Deli Sultan'ın Balkanlar'da gönülleri fetheden biri olduğuna dikkati çekti.

Balkanlar'ın hızlı şekilde Türk hakimiyetine girdiğini ve İslamiyet'in yaygınlaştığını dile getiren Günşen, "Balkanlar'ın fethi çok hızlı bir süreçte gerçekleşmiştir. 1354'te Gelibolu fethedilir, 1361'de Edirne, 1389'da Kosova'dayız ve 1396'da Niğbolu'dayız. Balkanlar'da fetih sürecinin asıl alt yapısını kuranlar kolonizatör Türk dervişleri denilen alperen gazilerdir bunlardan biri de Kızıl Deli Sultan'dır. Kızıl Deli Sultan, Hacı Bektaş Veli'nin Velayetnamesi'nde ve o gelenekte Balkanlar'ın Rumeli'nin gözcüsü ve fatihi olarak bilinir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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