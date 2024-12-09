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Kışın Vazgeçilmezi: Asma Kaz Tiridi

Kışın Vazgeçilmezi: Asma Kaz Tiridi
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Samsun'un Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerinde popülerleşen asma kaz tiridi, soğuk havalarda lezzetlenen kazların özel usul ile pişirilmesiyle hazırlanıyor. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği kaz tiridi, randevu ile sunuluyor ve çevre illerden de talep görüyor.

Samsun'da kış aylarında soğuk havayla yağlanan ve lezzetlenen kazların pişirilmesiyle hazırlanan "asma kaz tiridi" tüketilmeye devam ediliyor.

Müşterilerin yemeden önce fotoğrafını çektiği bir lezzet olan asma kaz tiridi özellikle Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerinde sayıları artan "kaz asma" tesislerinde yapılıyor.

Kültürel bir lezzet de olan kaz tiridi hemşehri derneklerinin düzenlendiği "tirit gecelerinde" vatandaşları bir araya getiriyor.

Kış aylarında hizmet veren tesislerde bu lezzeti tatmak isteyen vatandaşların ise önceden randevu almaları gerekiyor.

Havza'ya bağlı Dereköy Mahallesi'nde kaz asma usulüyle tirit pişirilen tesisin sahibi Mustafa Cendek, AA muhabirine, eskiden evlerde yapılan özel bacalara asılarak hazırlanan tiridi günümüzde aynı yöntemle pişirerek müşterilerine sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplam 15 yıldır kaz tiridi yaptığını belirten Cendek, sezonun ekim ayı sonlarında havaların soğuması ile başladığını belirterek, şunları anlattı:

"Havaların soğuması ve kazların yağlanması ile tirit sezonu başlıyor. Kış aylarında muhabbet ve sohbet için kaz tiridi yemek için geliyorlar. İyi bir kaz tiridi odun ateşinde asarak ve kendi yağını yakarak olur. Tirit ortalama bir iki saatte pişiyor. Pişen kazları doğrayarak servis haline getiriyoruz. Pişmiş pilavımızı kazın kendi yağı ile yağlıyoruz. Yaktığımız yağa yufkaları bandırıyoruz, tepsinin etrafına döşüyoruz. Burada bir damla dahi su olmaz, kaz sadece kendi yağı ile pişiyor. Halkımız da bu lezzete geliyor. Bir kaz 5-6 kişiye yeter."

İyi bir kaz tiridi için kazın yağlı olması gerektiğini ifade eden Cendek, "Kaz yağlı ise tiridin lezzeti bol olur. Turşu, ayran ve çay ile ikram ediyoruz. İsteyene porsiyon olarak isteyene de bütün kaz servis ediyoruz." diye konuştu.

Kazın hazırlanması ve pişirilmesi zaman aldığı için randevu ile müşterilere hizmet verebildiklerini dile getiren Cendek, şöyle devam etti:

"Çevre illerden müşterilerimiz var. Hazırlanması zaman aldığı için önceden randevu alıyoruz. Şu an aralık ayının sonuna kadar randevu verdiğimiz müşterilerimiz var. Gündüzler ve hafta içleri randevuda pek sıkıntı olmuyor fakat akşam ve hafta sonları için yoğun talep yaşanıyor. Artvin, Rize, Trabzon, Tokat, Amasya, İstanbul ve yurdun birçok yerinden bu lezzeti tatmak için geliyorlar. Şubat ayından sonra kazlar yumurtlamaya başlar. Yumurta ve kuluçka döneminde kaz artık yenilmez ve müşteriye verilmez."

Tirit yemeye Tokat'tan arkadaşları ile gelen ve önce ateş önünde kızaran kazların fotoğrafını çeken Ertuğrul Artan ise "Niksar Fen Lisesi öğretmenleri olarak methini duyduğumuz tiridini tatmak için geldik. Görüntüsü ve lezzeti ile memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Tesiste bütün kaz tirit 3 bin 250 lira, porsiyon tirit ise 500 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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