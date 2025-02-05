Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Kış Tatbikatı-2025'in seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı.

3. Ordu Komutanlığının kontrol ve yönetiminde 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025"te seçkin gözlemci günü başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, İngiltere, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Pakistan, Bulgaristan, Libya, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel tatbikata katıldı.

Tatbikatın genelinde havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütüldü.

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen basın brifingi programında, 3. Ordu Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Serdar Başer, tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Brifingin ardından, Kış Teçhizatlı Komando Kolu tarafından komando andı okundu ve kullanılan teçhizatların tanıtımı yapıldı. Ayrıca Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile Azerbaycan'dan tatbikata katılım sağlayan birlik de kullandığı teçhizatlar hakkında bilgi verdi.

Sonrasında, komandolar, yaptıkları iglo, kar çukuru, kar evi, kar mağarası, eğik barınak, tilki oyuğu gibi mevzilerde geceyi geçirip, dondurucu soğukta barınma, yeme-içme ve teçhizat bakımlarını gerçekleştirdikleri alanların tanıtımını yaptı.

Tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan bir tim senaryo gereği belirlenen düşman hedefine sızma operasyonu yaptı.

Helikopterlerle senaryo gereği düşman hedeflerine inen özel kuvvetler, mağaraları imha ederek başarılı şekilde operasyonlarını tamamladı.

Özel kuvvetler timine Atak helikopterleri ile destek sağlandı.

ZMA-X de tatbikata katıldı

Türk Kara Kuvvetlerine ait modernize ZMA-15 üzerinden insansız sisteme çevrilerek uzaktan kontrol edilebilme ve otonom hareket kabiliyeti kazandırılan Aselsan'ın ZMA-X zırhlı muharebe aracı da ilk kez Kış Tatbikatı'na katıldı.

Faaliyetle, birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, derin kar ve şiddetli soğuklarda, atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetin denenmesi, muharebe sahasının tüm boyutlarıyla canlandırılması, atış ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerinin geliştirilmesi ve komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü, F-16 savaş uçaklarının gerçekleştireceği atışlarla devam edecek.