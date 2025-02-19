Kış Soğukları Ülke Genelinde Etkisini Artırıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 5 derece altında seyredeceğini ve yoğun kar yağışlarının özellikle Doğu Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olacağını açıkladı.

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, 4 ila 5 derece daha düşecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde şu anda soğuk ve yağışlı bir havanın etkili olduğunu bildiren Çelik, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 4 ila 5 derece daha düşeceğini belirtti.

Özellikle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışların devam ettiğini anlatan Çelik, "Önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz kıyıları hariç tüm yurtta görülecek yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak." diye konuştu.

Çelik, yoğun kar yağışlarının bugün ve yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yarın, cuma ve cumartesi günleri ise Marmara ve Karadeniz'in kuzeyinde görüleceğini söyledi.

"20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz"

İstanbul'da 4 gün boyunca aralıklarla kar yağışı görüleceğini aktaran Çelik, "Kar yağışları özellikle cuma ve cumartesi günleri kuvvetli, yer yer yoğun şekilde olacak. Cuma ve cumartesi günü gerçekleşecek yağışla, 20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz." dedi.

Ankara'da çoğunlukla çok bulutlu havanın hakim olacağını, hafif kar yağışlarının görülebileceğini dile getiren Çelik, sıcaklıkların oldukça düşeceğini ifade etti.

Çelik, Ankara'da yarın sıfırın altında 4 derece olan sıcaklığın hafta sonu sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.

İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildiren Çelik, "İzmir de soğuk hava sisteminden etkileniyor. En yüksek sıcaklıklar 8-10 derece, en düşük sıcaklıklar 0 derece olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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