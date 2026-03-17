Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu kapandı. Yetkililer, kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kar nedeniyle kapanan 61 yerleşim yeri yolundan 57'si ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 4 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de iş makineleriyle çarşı merkezi ve ara sokaklardaki karı temizledi.

Bitlis

Bitlis'te kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların açılması için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Muş

Muş genelinde 15 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kırsaldaki yerleşim yerlerine ulaşım sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
