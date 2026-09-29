Kırşehir Valisi adına gönderilen ahilik sancağı Bilecik Valisi Sözer'e teslim edildi.

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek adına gönderilen ahilik sancağı teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu sancağı 15-20 Eylül'de Kırşehir'de gerçekleştirilen "Genç Ahiler Buluşuyor" programında Bilecik'i temsil eden ve fotoğraf yarışmasında ikinciliğe layık görülen Bozüyük Gençlik Merkezi üyesi Erhan Küçük teslim etti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Sözer, ahilik kültürünün yüzyıllardır toplumsal dayanışmanın, dürüst ticaretin ve kardeşliğin önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Vali Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in de yer aldığı teslimin ardından Küçük ve Demir ile fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA