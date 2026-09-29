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Alina Boz'dan karnı burnunda yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

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Alina Boz'dan karnı burnunda yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor
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İlk kez anne olmaya hazırlanan Alina Boz, hamileliğinin 5,5'inci ayında yeni pozlarını paylaştı. Umut Evirgen ile evliliğinden bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncunun belirginleşen karnı dikkat çekerken, paylaştığı kareler kısa sürede ilgi gördü.

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Alina Boz, hamilelik sürecinden yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık 5,5 aylık hamile olan Boz'un belirginleşen karnıyla verdiği pozlar dikkat çekti.

Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, 2023 yılında hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

ÜNLÜ OYUNCU HAMİLELİK POZLARINI PAYLAŞTI

Anne olmak için hazırlıklarını sürdüren Alina Boz, yaz aylarına veda ederken çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Doğayla iç içe kareler paylaşan oyuncunun büyüyen karnı da gözlerden kaçmadı.

ALİNA BOZ İLE UMUT EVİRGEN KIZ BEBEK BEKLİYOR

Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandırmaya hazırlanan çiftin bir kız çocukları olacak. Hamileliğinde 5,5 ayı geride bırakan Boz, bir yandan bebeğinin gelişini beklerken diğer yandan bu özel döneminden kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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