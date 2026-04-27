Kırşehir, "Su Verimliliği Seferberliği" yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği" yarışmasında Kırşehir'İn Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir, "Su Verimliliği Seferberliği" yarışmasında, Türkiye birincisi oldu.

Müzik kategorisinde ortaokul kademesinde Türkiye birinciliğini "Sorumluyuz Sulardan, Sorumluyuz Vatandan" eseriyle Kırşehir Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Ortaokulu kazanırken, okul idarecileri ve rehber öğretmenleri ile eseri seslendiren öğrenci grubu ödüllerini teslim aldı.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de öğrencileri elde ettikleri başarı nedeniyle tebrik ederek, Kırşehir'i gururlandırdıklarını belirtti.

Binin üzerindeki eser arasında birinci olmalarından ziyadesiyle mutlu olduklarını vurgulayan Gülşen, süreçte emeği olan öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı

İsrail ateşkesi bozdu! Ülkenin doğusuna havadan bomba yağdırdı
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Bütün dünya dün gece olanları konuşuyor
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda

Piyasaların ateşi düşmüyor! Çifte zam kapıda
Kene illeti yine hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ocak söndüren illet yine hortladı! 21 yaşında hayatını kaybetti
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Bütün dünya dün gece olanları konuşuyor
İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı

İran ablukayı kevgire çevirdi piyasalar korkulan şoku yaşamadı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin