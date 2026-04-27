Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği" yarışmasında Kırşehir'İn Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir, "Su Verimliliği Seferberliği" yarışmasında, Türkiye birincisi oldu.

Müzik kategorisinde ortaokul kademesinde Türkiye birinciliğini "Sorumluyuz Sulardan, Sorumluyuz Vatandan" eseriyle Kırşehir Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Ortaokulu kazanırken, okul idarecileri ve rehber öğretmenleri ile eseri seslendiren öğrenci grubu ödüllerini teslim aldı.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de öğrencileri elde ettikleri başarı nedeniyle tebrik ederek, Kırşehir'i gururlandırdıklarını belirtti.

Binin üzerindeki eser arasında birinci olmalarından ziyadesiyle mutlu olduklarını vurgulayan Gülşen, süreçte emeği olan öğrenci ve öğretmenleri kutladı.