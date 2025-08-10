Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali, Deprem Nedeniyle İptal Edildi

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali, Deprem Nedeniyle İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali'nin kapanış konserleri, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iptal edildi. Kırşehir Valisi, deprem bölgesindeki can kaybının olmamasını umut etti.

KIRŞEHİR'de devam eden Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali'nin kapanış gününde devam edene açık hava konserleri, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yarıda kesildi.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen festivalin son gününde, sahneye önce Yunus Deveci, ardından Harun Çulha ve Tahir Uçar çıktı. Program devam ederken Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği haberi alındı. Deprem bilgisinin ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in talimatıyla festivalin kalan konserleri iptal edildi.

'CAN KAYBI OLMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Vali Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yıkılan bina bilgisi aldıklarını belirterek, "Can kaybı olmamasını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. Festivalin iptali nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu ile şarkıcı Yavuz Bingöl sahne alamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı

1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.