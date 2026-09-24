Haberler

Kırşehir'de köy çocukları için havacılık atölyelerinde etkinlik düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de köy çocukları için havacılık atölyelerinde etkinlik düzenlendi
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'in Kurancılı beldesindeki çocuklar TÜBİTAK projesi kapsamında havacılık alanında eğitime katıldı.

Kırşehir'in Kurancılı beldesindeki çocuklar TÜBİTAK projesi kapsamında havacılık alanında eğitime katıldı.

Kaman Kaymakamlığı ile Kurancılı Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK projesi ile "Bozkırdan Gökyüzüne: Köy çocukları için havacılık atölyesi" uygulamasında Kurancılı Şehit Ayhan Keleş İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Proje kapsamında öğrenciler için hazırlanan atölyelerde uçuş simülatörü, dron atölyesi, hava trafik kontrol ve model uçak deneyimleri yapıldı.

Bilim tiyatrosu, irtifa deneyi ve uygulamalı havacılık gösterilerinin sunulduğu etkinlik kapsamında, öğrenciler havacılıkla ilgili birçok uygulamayı görerek öğrenme fırsatı buldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Kılıç, hazırladıkları çeşitli atölyelerde uzmanlar tarafından eğitimler verdiklerini belirtti.

Kılıç, öğrencilerin ve velilerin bu alana çok ilgi gösterdiklerini, atölyelere yoğun katılım olduğunu dile getirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Celal Erdemir de okul içinde ve bahçesinde yapılan proje sayesinde öğrencilerin havacılıkla ilgili meraklarını giderdiklerini ifade etti.

Erdemir, yaklaşık 15 kişilik bir ekiple çocuklara bilgilendirme yaptıklarını, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.

Öğrencilerden Azra Sultan Ardınç ise projeden oldukça memnun kaldığını belirterek, "Köy okulunda olmama rağmen, böyle bir projeye dahil olmak hayal edemeyeceğim bir şeydi. Emeği geçenlere ve öğretmenlere teşekkür ederim. Dron uçurmak, onlarla olmak çok güzeldi, daha önce sadece televizyondan görüyordum. Oldukça fazla etkinliğe katıldım, bunlar bilgimi artırdı." dedi.

İpek Naz Atasoy da farklı bir deneyim yaşadığını belirtti.

Elif Eraslan ise yükseklik korkusu olduğunu, bu etkinlikle korkusunu yendiğini ve eğlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir

Ormanda parçalanmış ceset bulundu! Gözler 8 aydır kayıp Tolgahan'da
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

O villa da arabalar da imar yolsuzluğunun merkezindeki isme ait
Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen 9 asker öldü

Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen çok sayıda asker öldü
Samsun'da kardeşini berberde öldüren sanıktan ilginç savunma

Kardeşini berber koltuğunda öldüren ağabeyden ilginç savunma
Çocuğunu almaya gitmişti! Okul bahçesinde eşinin bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti

Okul bahçesinde bıçaklanan genç kadın yaşam savaşını kaybetti
Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

Transferinden vazgeçtikleri ünlü futbolcunun ismini verdi
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

Rüşvet alırken yakalanmıştı! Bodrum Liman Başkanı hakkında karar
Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de! Tarih verildi

İsim tartışmasına son noktayı AYM koyacak! Tarih verildi
Mardin'de tarlada ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin'in kuzeni tutuklandı! 'Tüfekle oynarken ateş aldı' demiş

Tarlada ölü bulunmuştu! 13 yaşındaki çocuğun kuzeni tutuklandı
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim

Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı