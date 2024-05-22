Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Interpol işbirliğinde 4 ülkede gerçekleşen suç örgütü operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü elebaşı Barış Boyun da var.

İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

ROMA YAKINLARINDA GÖZALTINA ALINDI

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

TÜRK MAKAMLARINA İADE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

YAKALANANLARDAN 17'Sİ TÜRK, 2'Sİ İTALYAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili detayları şöyle açıkladı: "Ülkemiz adli makamlarınca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme" dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3'ü cinayet olmak üzere; "Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yağma vb." suçlarından kırmızı bülten ile aranan, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik; İtalya Polisi ile KOM Başkanlığı, İnterpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17'si Türk ve 2'si İtalyan olmak üzere toplamşüpheli yakalandı.

BUGÜNE KADAR ÖRGÜTE YÖNELİK 26 AYRI OPERASYONDA 317 ŞAHIS YAKALANDI

Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bugüne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya'da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan; 175'i tutuklandı ve 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

KOM Başkanlığımızı, Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı ve İtalyan Güvenlik Makamlarını tebrik ediyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalayıp, nefeslerini kesmeye devam edeceğiz Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

ÖRGÜTÜN TETİKÇİSİ İZMİR'DE YAKALANMIŞTI

Nisan ayında İzmir'de düzenlenen "Mahzen-24" operasyonunda, Boyun'un organize ettiği örgütün üyesi olan 8 şüpheli yakalanmıştı. Tetikçinin de gözaltına alındığı operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motosiklete el konulmuştu.