Haberler

Kırmızı bültenle aranan 6 organize suç örgütü üyesi Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan 6 organize suç örgütü üyesi Türkiye'ye iade edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 'Redkitler' elebaşı Ferhat Delen ve 'Erdoğan Aykut' elebaşı Erdoğan Aykut dahil 6 organize suç örgütü üyesinin Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'un, Gürcistan'da yakalanıp bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildiği belirtildi. Ferhat Delen'in 'Kasten öldürme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından, Erdoğan Aykut'un 'Silahla yağma', 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama', 'Hırsızlık' suçlarından arandıkları tespit edildi.

Ayrıca, 'Silahla tehdit', 'Kamu malına zarar verme', 'Ruhsatsız ateşli silahlar mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Kule Emre organize suç örgütü' üyesi Bayram Tekkalan ile 'Hakaret', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Sahte para basmak', '6136 Sayılı Kanuna aykırılık', 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Gece vakti silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten öldürme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S.'nin de Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Açıklamada ayrıca, "Çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yıl da geçse 100 yıl da geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler

Bir günde bütün ailesini kaybeden babadan kahreden sözler
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

İstanbul'da dev organizasyon! Dünyanın en iyileri ayağımıza geliyor

İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Bu domateslerin sırrı çözüldü!
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı