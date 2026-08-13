Kırmızı bültenle aranan 6 organize suç örgütü üyesi Türkiye'ye iade edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'un, Gürcistan'da yakalanıp bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildiği belirtildi. Ferhat Delen'in 'Kasten öldürme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından, Erdoğan Aykut'un 'Silahla yağma', 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama', 'Hırsızlık' suçlarından arandıkları tespit edildi.

Ayrıca, 'Silahla tehdit', 'Kamu malına zarar verme', 'Ruhsatsız ateşli silahlar mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Kule Emre organize suç örgütü' üyesi Bayram Tekkalan ile 'Hakaret', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Sahte para basmak', '6136 Sayılı Kanuna aykırılık', 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Gece vakti silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten öldürme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S.'nin de Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Açıklamada ayrıca, "Çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yıl da geçse 100 yıl da geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı