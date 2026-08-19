Lüleburgaz'a Trafik Sinyalizasyon Sistemi ve Gebe Okulu Eğitimi
Lüleburgaz'da D-100 kara yolu üzerindeki TPAO Kavşağı'na trafik sinyalizasyon sistemi kuruldu. Sistem, trafik yoğunluğunu kontrol altına almayı ve kazaları önlemeyi hedefliyor. Ayrıca, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde gebe okulu ağustos ayı eğitimleri tamamlandı ve anne adaylarına sertifika verildi.
Lüleburgaz ilçesinde Edirne Bayırı TPAO Kavşağı'na trafik sinyalizasyon sistemi kuruldu.
Karayolları Genel Müdürlüğünce D-100 kara yolu üzerinde yürütülen çalışma kapsamında, ilçe girişindeki kavşağa trafik ışıkları yerleştirildi.
Montaj işlemleri tamamlanan sistemin kısa sürede devreye alınması planlanıyor.
Sinyalizasyon sisteminin hizmete girmesiyle yoğun trafik saatlerinde araç geçişlerinin daha kontrollü sağlanması ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Gebe okulu eğitimi tamamlandı
Lüleburgaz'da gebe okulunda ağustos ayı eğitimleri tamamlandı.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, anne adaylarına gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum sonrası dönem, emzirme, yenidoğan bakımı ve sağlıklı yaşam konularında bilgi verildi.
Eğitimi tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi.