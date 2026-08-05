Pehlivanköy'de Asfalt ve Kuran Kursunda Mahremiyet Eğitimi

Pehlivanköy'de yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Pehlivanköy Belediyesince yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında ekipler, Hüseyin Açıkel Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı.

İlçede ulaşım ağının daha güvenli, konforlu ve modern hale gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Hoşgör, çalışmaların Akarca Köprüsü'ne kadar devam edeceğini belirtti.

Kur'an kursu öğrencilerine mahremiyet eğitimi verildi

Lüleburgaz ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine mahremiyet eğitimi verildi.

Lüleburgaz Müftülüğü Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere Din Hizmetleri Uzmanı Resül Çay tarafından mahremiyet bilinci, çevre ahlakı, bağımlılıkla mücadele, teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı, israfın önlenmesi gibi konularda bilgi verildi.

Çay, akran zorbalığının bireyler üzerindeki olumsuz etkileri, dijital ortamda güvenli davranışlar, İslam'ın bireye, ailesine, topluma ve çevreye karşı yüklediği sorumluluklar anlattı.

Kaynak: AA