Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Bosna Sancak Derneği’ni kabul etti. Belediye Başkanı Derya Bulut, yeni itfaiye binası ve AFAD Lojistik Merkezi projelerinin tamamlandığını duyurdu. Ayrıca hasat sezonunda biçerdöver denetimleri sürüyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Bosna Sancak Derneği Kırklareli Şube Başkanı Recep Patron ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dernek başkanı Patron'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, Patron ve dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni itfaiye binası ve AFAD Lojistik Merkezinin proje çalışmaları tamamlandı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yeni itfaiye binası ile AFAD Lojistik Merkezinin proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, Ankara temasları kapsamında AFAD Başkanlığı Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanı Güray Karakaya'yı ziyaret ettiğini belirtti.

Gerçekleştirilen ziyarette yatırımlardaki son durumun değerlendirildiğini ifade eden Bulut, kentin afetlere karşı hazırlık kapasitesinin bu projelerle daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Proje onay sürecinin ardından ihale ve yapım aşamasına geçileceğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Şehrimizin afetlere karşı hazırlık kapasitesini güçlendirecek bu önemli yatırımda, AFAD Başkanlığımız tarafından binalarımızın proje çalışmaları tamamlanmış durumda. Proje onay sürecinin ardından gerçekleştirilecek ihale ile birlikte yapım aşamasına geçilecek. Daire Başkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yeni itfaiye binamız ve AFAD Lojistik Merkezimiz, Kırklareli'mize çok yakışacak."

Hasat sezonunda biçerdöver denetimleri sürüyor

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, devam eden hasat sezonu kapsamında tarlalarda biçerdöver denetimleri gerçekleştiriliyor.

Kent genelinde tarım arazilerinde devam eden hasat mesaisi ekipler tarafından yakından takip ediliyor.

Sahada görev alan teknik personel tarafından olası ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla biçerdöverlerin ayar ve kontrolleri denetleniyor.

Ayrıca saha çalışmaları kapsamında ekipler, üreticilere doğru ve verimli hasat uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek

Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! İddia büyük tepki çekmişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı

Ne altın ne borsa! İşte Trump'a milyarlar kazandıran yatırım aracı
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete yayımlandı! İşte kalem kalem yeni ücretler
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Akşam düğün yaptı, daha balayına bile gitmeden sabah şampiyon oldu
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın

İranlı aşırı sağcı din adamından dünyayı alarma geçiren çağrı