Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan kontrollerde, şüpheli görülen 3 kişi uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi ve işlemler sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel