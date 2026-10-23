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Kırklareli'nde KPSS Ortaöğretim sınavı için koordinasyon toplantısı yapıldı

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Kırklareli'nde KPSS Ortaöğretim sınavı için koordinasyon toplantısı yapıldı
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Kırklareli'nde KPSS Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında yapıldı. Toplantıda sınav güvenliği ve kurumlar arası işbirliği görüşüldü; 25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavı öncesi salonların hazırlandığı belirtildi.

Kırklareli'nde Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sınav öncesi yapılacak işlemler, sınav güvenliği, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konuları görüşüldü.

Toplantıya, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Bucurgat, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Serpil Ünsal, Üniversite Genel Sekreteri Ahmet Şimşek ile İl Jandarma Komutanlığı temsilcileri Astsubay Başçavuş Nevzat Altuncan ve Teğmen Merve Nur Tahancı katıldı.

Ak, toplantıda, 25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavı öncesi sınav salonlarının hazırlandığını belirtti.

Kaynak: AA
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