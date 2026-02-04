Haberler

Kırklareli Halk Kütüphanesi Müdürü Karagöl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırklareli Halk Kütüphanesi Müdürü Karagöl, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Kırklareli Halk Kütüphanesi Müdürü Mete Karagöl, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' fotoğraf yarışmasına katılarak, farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Yarışma, 2012'den beri düzenleniyor ve bu yıl 6 farklı kategoride 112 fotoğraf yer alıyor.

Kırklareli Halk Kütüphanesi Müdürü Mete Karagöl, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karagöl, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" karelerini seçen Karagöl, "Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını oyladı.

Karagöl, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
