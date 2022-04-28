KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Özer, Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti - Haberler

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KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Özer, Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti.

KIRIKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti.

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Kırıkkale, Güncel, Haberler

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