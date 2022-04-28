KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Özer, Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti.
KIRIKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti.
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel