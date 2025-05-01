Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi

Kırıkkale'de sel felaketi! Tren seferleri durduruldu, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarılırken, Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve ev ile iş yerlerinin su altında kalmasına yol açtı. Birçok kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, tren seferleri durduruldu.

SEL FELAKETİNDE TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kırıkkale'de öğle saatlerinde itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Merkez ve Yahşihan ilçelerinde yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yahşihan ilçesinde kara ve demir yollarında hasar oluştu. Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki demir yolunun hasar görmesi sonucu kentteki tren seferleri durduruldu.

Kırıkkale'de Şiddetli Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Hacıbey Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla da Kırıkkale- Ankara kara yolu su altında kaldı. Kısa bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda daha sonra trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören tren yollarını onarmak için çalışma başlattı.

Kırıkkale'de Şiddetli Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

ARACINDA MAHSUR KALDI

Çalılıöz Mahallesi'nde sel nedeniyle yolları su kaplarken, bir sürücü aracıyla suda mahsur kaldı. Sürücünün imdadına Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti. Önce sürücüyü kurtaran ekipler daha sonra halat yardımıyla aracı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kırıkkale'de Şiddetli Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

Kırıkkale'de Şiddetli Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

Kırıkkale'de Şiddetli Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

Kırıkkale'de Şiddetli Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

Kırıkkale'de sel felaketi! Tren seferleri durduruldu, ev ve iş yerleri sular altında kaldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıoturan:

Akp kadar uğursuz bir parti yok ülkemin hergün başıma birsey geliyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

courier kötü yola düşmüş :))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.