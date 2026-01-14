Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Önal, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ahmet Önal, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" ve "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarına oy veren Önal, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" karelerini tercih etti.

Önal, oylamaya katılmanın keyifli ve güzel olduğunu belirterek, "Birden çok kategoride onlarca, yüzlerce fotoğraf içerisinden seçmekte çok zorlandım. Günümüzün koşullarını ilgilendiren en önemli konulara temas ederek ben de tercih yaptım. Bunun için Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum, birbirinden güzel fotoğraflar vardı. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.