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Kırgızistan Yargısının 100. Yılı Kutlandı

Kırgızistan Yargısının 100. Yılı Kutlandı
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yargı sisteminin 100. yılı kapsamında düzenlenen etkinliğe Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve birçok ülkenin yüksek mahkeme başkanları katıldı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgız yargısının tarihine vurgu yaptı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgız yargısının 100. yıl kutlama etkinliğine katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Bişkek Büyük Konser Salonu'nda yargı sisteminin 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra, Çin, Azerbaycan, Moldova, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ermenistan yüksek mahkemelerinin başkanları, Kırgızistan Yüksek Mahkeme Başkanı Zamirbek Bazarbekov, bakanlar, milletvekilleri, yabancı diplomatlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki yargı sisteminin Sovyetler Birliği devletinin Kırgız halkına 1924'te verdiği özerkliğin ardından kurulduğunu anımsatarak, bu bağlamda Kırgız yargısının 100'üncü yılı dolayısıyla yargı teşkilatının temsilcilerini tebrik etti.

Etkinliğin ardından Caparov, Yargıtay Başkanı Kerkez'in de aralarında bulunduğu yabancı ülkelerin Yargıtay başkanları, yardımcıları ve temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Caparov, yargı başkanlarına "bu tarihi etkinliğe" katılımından dolayı şükranlarını sunarak, Kırgızistan'ın diğer ülkelerle çok taraflı entegrasyon süreçlerini desteklediğini vurguladı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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