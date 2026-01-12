Kırgızistan Adalet Bakan Yardımcısı Kadirbekoviç, Türkiye ziyaretinin verimli geçtiğini belirtti

Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin (TDAB) misafiri olarak Türkiye'yi ziyaret eden Kırgızistan Adalet Bakan Yardımcısı Sıdıkov Orozbek Kadirbekoviç, arabuluculuk konusunda Türkiye'deki kurumlarla yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğini vurguladı.

Hukukta arabuluculuk alanında fikir ve deneyim paylaşımı amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden Kırgızistan heyeti, Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin (TDAB) ev sahipliğinde Ankara Hakimevi'nde verilen akşam yemeğine katıldı.

Heyete başkanlık eden Kırgızistan Adalet Bakan Yardımcısı Kadirbekoviç, başkentteki görüşmelerine ilişkin basın mensuplarına konuştu.

Kadirbekoviç, Türkiye'de Adalet Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumlarla verimli görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, kendileri için bir gelenek olan arabuluculuğu devam ettirmek için çalışmaları sürdürmek istediklerini belirtti.

Kırgızistan'ın 1 Aralık 2025'ten itibaren arabuluculuğa destek verdiği bilgisini paylaşan Kadirbekoviç, "Arabuluculuğun ilerlemesi ve daha fazla başarı elde etmesi için çalışmalar yapmak durumundayız. Türkiye'ye gelişimizin bir nedeni de budur." dedi.

Kadirbekoviç, Türkiye ile yaptıkları çalışmaların başka ülkelere örnek olmasını istediklerini dile getirerek, Kırgızistan'dan 1000 kişinin arabuluculuk alanında Türkiye'den eğitim alması kararına vardıkları bilgisini paylaştı.

Kırgızistan'ın eskiden beri TDAB'ye girmek için çalışmalar yaptığını söyleyen Kadirbekoviç, TDAB Başkanı Yakup Erikel'in Kırgızistan'ı ziyaretiyle ilişkilerin geliştiğini ifade etti.

Türk dünyasında arabuluculuk

TDAB Başkanı Erikel de Türk tarihindeki arabuluculuğu araştırdıktan sonra Türk dünyasını bu konu etrafında bir araya getiren bir birlik oluşturmayı düşündüklerini aktararak, bu amaçla yaptıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ziyaretlerinde bu fikrin benimsendiğini hatırlattı.

TDAB'nin, Cumhurbaşkanlığının izniyle kurulan bir sivil toplum örgütü olduğuna işaret eden Erikel, arabuluculuğun Türk kültüründe, inancında ve tarihinde yer aldığını, yabancı ülkelerden öğrenilmesine gerek olmadığını anımsattı.

Erikel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC için hazırlanan yasa örneklerini Kırgızistan'la paylaştıklarını belirterek, Kırgızistan'ın yaptığı çalışmalar neticesinde Aralık 2025'te arabuluculuk kanunu çıkarttığına ve Türkiye'deki modeli dava şartı olarak uyguladığına dikkati çekti.

Bunun üzerine Türkiye'ye davet ettikleri Kırgızistan heyetinin arabuluculuk merkezlerinde eğitim gördüğünü dile getiren Erikel, heyetle beraber Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in misafiri olduklarını ve TİKA ile YTB'yi ziyaret ettiklerini aktardı.

Yakup Erikel, TDAB'nin Kırgızistan'daki 1000 arabulucunun ve KKTC'deki arabulucuların eğitimini üstlendiğini bildirerek, Özbekistan ve Kazakistan'da çalışmalar yürütmeyi planladıklarını kaydetti.

"Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin perspektifi 100 yıllık bir perspektiftir" diyen Erikel, 10 yılda Türk devletlerindeki 100 üniversiteden 10 bin genci tanıştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Arabuluculuk alanında Türk-Kırgız işbirliği

Kırgızistan Cumhuriyetçi Arabulucular Topluluğu Başkanı Kozhoyarova Gulsina da Ankara'daki 4 günlük ziyaretin, kültür ve bilgi paylaşımına imkan tanıdığını vurguladı.

Ülkesinde arabuluculuğun kanunen dava şartı haline geldiğine değinen Gulsina, TDAB Başkanı Erikel'in bu sürece çok destek olduğunu, gelecekte genç arabulucuların Türkiye'de yaz okulunda eğitim almasını düşündüklerini aktardı.

Gulsina, arabuluculuğun Türklerin tarihinde yer aldığını dile getirerek, Kırgızistan'daki kanun tasarlanırken Türk formatının dikkate alındığı bilgisini paylaştı.

Türkiye'de iki arabuluculuk merkezini ziyaret ederek teorik ve pratik kuralları gözlemlediklerini anlatan Gulsina, Kırgız heyetindeki arabulucuların aynı formatta arabuluculuk merkezi kurmayı planladığını açıkladı.