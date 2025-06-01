Kırgızistan'da Uluslararası Çocuk Folklor Festivali Gerçekleşti

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'nde Türkiye'yi Kuzeyin Uşakları Halk Oyunları Topluluğu temsil etti.

Bişkek Büyükşehir Belediyesince, Ala-Too Meydanı'nda, "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" kutlamaları kapsamında "Nariste" 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'nin konser bölümü düzenlendi.

Konserde, Türkiye, Rusya'nın Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri, Moskova, St. Petersburg, Kazakistan, Bulgaristan, Moğolistan, Hindistan, Macaristan ve Kırgızistan'ın çeşitli bölgelerinden çocuk folklor grupları sahne aldı.

Ankara Cansu Gençlik ve Spor Kulübünde 2008 yılında oluşturulan Kuzeyin Uşakları Halk Oyunları Topluluğu horon gösterileriyle seyirciden alkış aldı.

Etkinlikte konuşan Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, Bişkek'te düzenlenen "Nariste" 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'nin kültürel işbirliğini güçlendirdiğini söyledi.

Cunuşaliyev, festivale katılan çocukların danslarıyla, adetleriyle ve kıyafetleriyle ülkelerinin tarihlerini ve halklarını anlattıklarını belirtti.

Bu arada, dün başlayan festivalde, ustalık sınıfları, konferanslar, uygulamalı sanat sergileri, kültürel projelerin sunumları, tarihi ve kültürel mekanlara geziler düzenlendi.