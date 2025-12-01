Haberler

Kırgızistan'da Erken Milletvekili Seçimleri ve Online Oy Kullanma Sisteminin İlk Uygulaması

Kırgızistan'da halk, 90 sandalyeli meclis için yapılan erken milletvekili seçimlerinde ilk kez 'Tunduk' adı verilen online oy kullanma sistemini deneyimledi. Yüksek Seçim Kurulu, 58 ülkeden 778 uluslararası gözlemciyle birlikte süreci takip etti.

ANKARA - Kırgızistan'da halk, yeni milletvekillerini belirlemek için dün sandık başına gitti. Seçiminde ilk kez "Tunduk" adı verilen online oy kullanma hayata geçirildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyeti, Kırgızistan'da dün yapılan erken milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla takip etti.

Kırgızistan'da dün yapılan erken milletvekili seçiminde, ülke genelinde 2 bin 429 sandıkta, 4 milyon 294 bin 243 seçmenden 1 milyon 73 bin seçmen oy kullandı. Seçimde ilk kez "Tunduk" adı verilen online oy kullanma hayata geçirildi. Seçmenler, kimlik belgeleri ve parmak izi vererek, online şekilde oylarını kullandı.

Gözlemciler arasında YSK da yer aldı

Ülkenin 90 sandalyeli meclisine girecek milletvekillerinin belirleneceği erken seçimleri, 58 ülkeden 778 uluslararası gözlemci izledi. Gözlemcilerin arasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve beraberindeki heyet de yer aldı.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, YSK Başkanı Ahmet Yener, beraberindeki heyetle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erken genel seçimleri "gözlemci" sıfatıyla takip eden Başkan Yener ve beraberindeki heyet, seçimin ardından Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu ve diğer ülke temsilcileriyle de görüştü. YSK Başkanı Yener, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de bir araya geldi.

