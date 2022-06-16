Kırgızistan'da 6'ncı Türk Filmleri Haftası başladıKırgızistan Kültür Bakanı Camankulov: "Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var"

- Kırgızistan'da 6'ncı Türk Filmleri Haftası başladı

Kırgızistan Kültür Bakanı Camankulov:

" Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var"

BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 6'ncı Türk Filmleri Haftası etkinliği Emir Khalilzadeh'in "Adanış-Kutsal Kavga" filminin gösterimiyle başladı. Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye'nin sinemada büyük atılım belirterek, "Bizim bu konuda Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Bişkek Büyükelçiliğinin destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6'ncı Türk Filmleri Haftası etkinliği Emir Khalilzadeh'in "Adanış - Kutsal Kavga" filminin gösterimiyle başladı.

Galaya, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Bakanı Azamat Camankulov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve Türk Filmleri Haftası'nın Genel Koordinatörü Yönetmen Öner Kılıç'ın yanı sıra yönetmenler Faysal Soysal, Sinan Sertel, oyuncular Celan Al, Serdar Deniz ile çok sayıda davetli katıldı.

"Sinema konusunda Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var"

Bakan Camankulov yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Türkiye'nin sinemada büyük atılım kaydettiğini ve dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğuna işaret eden Camankulov, "Bizim bu konuda Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var. Paylaşacaklarımız da var ve deneyim alışverişi için bu tür etkinlikler düzenleniyor" dedi.

Camankulov, eylülde Türkiye'de yapılacak olan Dünya Göçebe Oyunları çerçevesinde Kırgızistan Kültür Günlerini düzenleyeceklerini aktararak, "Şu an Kırgızistan'da Türk filmleri Haftası yapılıyor. Kültürel ilişkilerimizin yoğun olmasını her zaman isteriz. Çünkü Türklerle Kırgızlar aynı milletiz, dilimiz ve dinimiz aynı" ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının dünyanın 152 ülkesinde

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan ise, bu etkinliğin iki ülke arasındaki kardeşliği ve sevgiyi geliştirmek üzere örgütlenmiş etkinlikten biri olduğunu söyledi. Türk sinemasının dünyanın 152 ülkesinde gösterildiğine dikkati çeken Demircan, sinemanın kültür aktarımının bir numaralı aracı sinema olduğunu dile getirdi.

Türk sineması hakkında yaptığı araştırmaya değinen Demircan, "Aldığım cevaplardan birisi şu Türk dizileri ve sineması sonunda mutlaka işi aşka, sevgiye, kardeşliğe ve muhabbete getiriyor. Çünkü kültürümüz, duygumuz bu. Filmlerimiz işi dönüp dolaşıp nefrete, kine ve düşmanlığa götürmüyor. Zaten Türk kültürü tam da bu değil midir? Birlik, beraberlik, kardeşlik değil midir? Manas Destanı, Cengiz Aytmatov'un anlattığı tam da bu değil midir? Türk milletinin özü ve özeti de tam bu değil midir? Aslında bizim dünyaya bu anlamda sevgi, barış, kardeşlik üzerinden söyleyeceğimiz çok söz var. Bunun da en etkili mecrası elbette sinemadır. Dolayısıyla bugün burada oluşumuzun sebebi de bu dostluğu sıklaştırmak, değişik mecralarla kültürel etkileşimi arttırmak" dedi.

Yerli Düşünce Derneği Başkanı Gündoğdu, bu etkinliğin iki ülkenin ortak desteğiyle yapıldığına ifade ederek, etkinliğin yapılmasına destek veren herkese teşekkür etti. Bişkek Büyükelçisi Doğan ise, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin sıcak olduğunu ifade ederek, "Sinema bizi bir birimizle yakınlaştırıyor ve kardeşliğimizi güçlendiriyor" dedi.

Konuşmaların ardından Kırgızistan Kültür Bakanlığı tarafından iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkıları için Bakan Yardımcısı Demircan'a ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Gündoğdu madalya, Türk yönetmen ve oyunculara teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinliğin açılışından sonra yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği "Adanış - Kutsal Kavga" filmi gösterildi.

20 Haziran'a kadar devam edecek olan film haftası çerçevesinde Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Sinan Sertel'in "İçimdeki Kahraman", Emre Kavuk'un "Aşk Çağırırsan Gelir" filmleri ile Çağrı Cem Bayraklı'nın "İstanbul Muhafızları" animasyonu da sinemaseverlerle ücretsiz buluşacak.

Film gösterimlerinden sonra sanatçılarla seyirci buluşmalarının yapılacağı film haftası dahilinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileriyle Türk sineması söyleşileri düzenlenecek. Ayrıca Türk yönetmenler, oyuncular ve yapımcılarla Kırgız sinema sanatçıların ortak yapımlar üzerine ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kırgızistan'da 2016'dan bu düzenlenen Türk Filmleri Haftası çerçevesinde Türk usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra, sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmış popüler sinema filmleri gösteriliyor.