Kırgızistan Büyükelçisi'nden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Ziyaret

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Salih Cem İnan'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim ve kültür alanında karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki konuların görüşüldüğü ziyarette Kazakbaev'e, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri de eşlik etti.

Büyükelçi Kazakbaev, İnan'dan üniversitenin eğitim faaliyetleri, akademik programları ve uluslararası öğrenci politikaları hakkında bilgi aldı.

Kırgız öğrencilerin Türkiye'deki eğitim imkanlarından faydalanmasının önemine işaret eden Kazakbaev, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenci sayısının artırılmasına yönelik işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Toplantıda, eğitim sistemleri arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi, öğrenci değişim programlarının yaygınlaştırılması ve karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesi gibi konular ele alındı.

Büyükelçi Kazakbaev ve İnan, daha sonra üniversitede eğitim gören Kırgız öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin fikir ve önerilerini dinleyen Kazakbaev, Kırgız öğrencilerin Türkiye'deki eğitim süreçlerini yakından takip ettiklerini, bu tür ziyaretlerin kültürel ve akademik bağları güçlendirdiğini kaydetti.

İnan da üniversite olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, onların akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.