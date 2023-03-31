Kiraz Çiçekleri Seul'e Baharı Getirdi

SEUL, 31 Mart (Xinhua) -- Seokchon Gölü Parkı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de kiraz çiçeği gözlemi için en uygun noktalardan biri. Parkta her iki gölü de çevreleyen yollar boyunca 1.000'den fazla Sakura ağacı bulunuyor.