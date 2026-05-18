İstanbul'da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı gözaltına alındı.

MİT VE EMNİYET ORTAK ÇALIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT koordinesinde aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYET VE DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi çeşitli suçlardan uluslararası seviyede aranan 14 kişinin adresleri tespit edildi. Şüphelilerin, ilgili ülkelere iade işlemleri kapsamında Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla arandıkları belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.