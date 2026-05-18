Elazığ'da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi

Güncelleme:
Elazığ'da iki bakım merkezi, yoğun bakım hastası olmayanları usulsüz göstererek SGK'yı zarara uğrattı. Sağlık Bakanlığı ve emniyet ortak operasyonla çeteyi çökertti, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da hastaları mağdur eden ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan bir çete, Sağlık Bakanlığı ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla çökertildi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Elazığ'da faaliyet gösteren 2 bakım merkezinin ortak hareket ederek yoğun bakım endikasyonu bulunmayan hastaları usulsüz şekilde yoğun bakım hastası gibi gösterdiği ve bu yöntemle SGK'dan haksız ödeme aldığı tespit edildi. Yürütülen adli soruşturma kapsamında ayrıca ruhsatsız olduğu belirtilen bir yoğun bakım ünitesinde birtakım bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, bugün eş zamanlı operasyon düzenlenirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sürecinin temelini ise Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Koordinatörlüğü'nün aylar öncesinden gerçekleştirdiği veri analizleri oluşturdu. Başkanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, REDES tarafından Elazığ'daki özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerinin ortak hareket ettiğine yönelik risk tespitlerini içeren analiz raporu, 20 Haziran 2025'te hazırlandı. Söz konusu rapor üzerine 26 Haziran 2025'te Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirmesi yapıldı. Müfettiş incelemeleri devam ederken, jandarma birimlerinin yürüttüğü adli soruşturmaya destek amacıyla REDES Koordinatörlüğü'nden ek bilgi ve belge talep edildi. REDES tarafından hazırlanan kapsamlı veri setlerinin ilgili mercilere iletilmesiyle operasyonun teknik altyapısına önemli katkı sağlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
